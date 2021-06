Barra Mansa vacina pessoas com 54 anos nesta sexta-feira, 18

Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 07:50 horas

Barra Mansa – A vacinação contra a Covid-19, desta sexta-feira, 18, no Parque da Cidade, no Centro, vai atender moradores com 54 anos, além de aplicar a segunda dose programada para este dia. O horário será dividido em três períodos, sendo das 08h ao meio dia para os nascidos entre janeiro à abril, das 12h às 15, para nascidos entre maio e agosto e de 15h às 18h, para nascidos entre setembro e dezembro.

Ontem, quinta-feira, 17, foi a vez de imunizar homens e mulheres de 55 anos que receberam a primeira dose da vacina. A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, falou sobre como está funcionando o sistema de vacinação. “Estamos prosseguindo com o andamento da vacinação da forma mais organizada possível, realizando o sistema drive-thru e a tenda de vacinação que atende pedestres. Assim podemos atender de forma mais atenciosa e fluida os usuários.”

Para ser vacinado, é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado. Para a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação.