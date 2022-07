Barra Mansa vai realizar o Arraiá do Bem neste fim de semana

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 11:29 horas

Evento vai beneficiar diversas entidades que realizam trabalhos sociais no município

Barra Mansa – A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e algumas organizações filantrópicas da cidade, realizam entre os dias 8 e 10 de julho (de sexta-feira a domingo) o “Arraiá do Bem”. A festa solidária vai acontecer no Corredor Cultural e vai arrecadar recursos para as ações sociais de ONGs e projetos do município.

A festa julina alia diversão e solidariedade e conta com o apoio dos moradores que doam produtos, recursos e serviços para a sua realização. Todo valor arrecadado será destinado às seguintes instituições filantrópicas: Apae, Acolher, Asilo São José, Casa Rosa, Acolhendo Sonhos, Sonhando Juntos, Mãos Dadas, Lar de Jesus e Cemae..

O Arraiá do Bem vai contar com barracas de comidas típicas, brinquedos para a criançada e diversas atrações musicais:

– na sexta, dia 8, às 19h, vão acontecer apresentações da Quadrilha da Apae e Cia. Callegari. No mesmo dia, às 20h, o cantor barramansense Vitão vai mostrar seu repertório variado;

– no sábado, dia 9, a Quadrilha da Apae e Cia. Callegari se apresenta novamente, em dois horários: às 17h e às 18h. Já o segmento musical fica por conta da dupla Noelle e Júnior, a partir das 19h;

– para fechar, no domingo, dia 10, haverá as seguintes apresentações: Jazz da OSBM (Orquestra Sinfônica de Barra Mansa), às 14h, a dupla Julinho Marassi e Gutemberg, às 11h, e a cantora Cecília Reis, às 19h.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destaca a importância dos eventos que têm sido realizados no Corredor.

“Nós continuamos com a ocupação do Corredor Cultural de forma dinâmica e criativa. Dessa vez recebemos as entidades que fazem um importante trabalho de atendimento social em nossa cidade. Além da diversão e do lazer, poderemos ajudar ainda mais essas organizações”.

O Corredor Cultural Luiz Paulo Pereira de Paiva está localizado em frente ao Palácio Barão de Guapy, na Rua Custódio Ferreira Leite, no Centro.