Bispo propõe intermediar diálogo entre desalojados e prefeitura

Matéria publicada em 30 de maio de 2021, 17:31 horas

Volta Redonda – O bispo da Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, se propôs intermediar o diálogo entre o grupo de desalojados acampado na Praça 17 de Julho e a Prefeitura de Volta Redonda. O grupo acampou no local para pedir intervenção do Poder Público, após a concretização da ação de reintegração de posse movida por uma empresa privada contra ocupantes de um terreno no limite entre Volta Redonda e Barra Mansa e a Prefeitura de Volta Redonda.

A declaração foi feita pelo padre Rafael Ferreira, durante uma visita feita por ele, pelo padre Alércio de Carvalho e pelo próprio bispo aos desalojados.

No mesmo dia em que os desalojados chegaram, a prefeitura enviou uma equipe multidisciplinar (assistentes sociais, psicólogos, etc.) para montar um cadastro e direcionar as famílias do movimento ‘Ocupação da Paz’ para projetos assistenciais existentes no município, estado e Governo Federal. No entanto, pessoas que se intitularam como líderes do movimento orientaram os demais manifestantes a não participarem da iniciativa da Smac.