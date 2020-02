Blocos de rua e bandas animam os foliões em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2020, 13:54 horas

Fundação Cultura, organizadora do evento, estima que cinco mil foliões/dia passem pelo Calçadão Dama do Samba. Blocos de rua arrastam multidão nos bairros

Barra Mansa- Vinte mil pessoas. Essa é a estimativa do presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, sobre o número de foliões que devem passar pelo Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco, no Centro, durante o Carnaval em Barra Mansa.

– Este ano, investimos ainda mais em medidas de prevenção para garantir um Carnaval seguro e confortável para quem quiser se divertir na Avenida Beira Rio. Um posto médico climatizado e estruturado com leitos para atendimento aos casos de emergência foi instalado e vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, seguindo rigorosamente a legislação sobre o assunto. A estrutura do Carnaval conta também com uma UTI Móvel. Pacientes que necessitarem de maior atenção serão encaminhados para a Santa Casa do município, os demais liberados na presença de uma acompanhante. Banheiros químicos foram instalados visando à manutenção da higiene do local. Mais de 50 homens e mulheres estão conduzindo as atividades de segurança, prevenção e saúde em todos os blocos de rua. Houve ainda um estimulo para que comerciantes eventuais pudessem exercer suas atividades econômicas. Foram cadastrados cerca de 40 ambulantes para o Calçadão Dama do Samba – detalhou Bravo.

No início da tarde de sábado (22), o Me Beija Direito garantiu a alegria dos foliões nas Avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, enquanto o Se Vira nos Trinta embalou os foliões do bairro Siderlândia.

O Bloco do Boi, movimento popular que completa 74 anos de fundação, fez a festa de milhares de foliões. Esta cena deve se repetir até a terça-feira do Carnaval. A concentração acontece sempre às 16 hs, na Rua Sete de Setembro, no bairro Roberto Silveira.

A matinê no Calçadão foi embalada a tarde por uma banda de marchinha e a noite pela bateria Ritmo Ousado, ambos selecionados por meio de edital da Fundação Cultura com a finalidade de dar maior transparência e oportunidade para aqueles que querem se apresentar na programação do Carnaval. Com marchinhas e sambas enredos inesquecíveis, a empolgação tomou conta da multidão.

Em Amparo foi realizada Matinê. O evento, começou às 1hs e se estendeu até a madrugada. Aproximadamente 700 foliões se divertiram ao som de DJ e da Banda Sintonia. A programação no distrito segue até a terça-feira, 25.

A organização do evento agradou em cheio ao folião. Giseli Cristina, moradora do bairro Cotiara, trouxe o neto de 6 anos, para a festa. “Estou achando tudo muito bom. Essa energia e o pessoal fantasiado, se divertindo, pulando e cantando”, disse.

O bancário aposentado Isaias Fagundes, morador do Centro, revelou que adora viajar, mas que no Carnaval não abre mão de curtir na sua cidade. “Essa festa está show de bola”.

Gabriela dos Santos, do bairro Santa Isabel, destacou que as chuvas que caíram no início da tarde não afetou a alegria dos foliões. “Não tem tempo ruim. Carnaval a gente curte de qualquer jeito. O que importa é o alto astral interior”.

Há quem preferiu curtir o Carnaval e ainda garantir uma renda extra, como Guilhermina Silva e Sharon Pereira Farinazzo. “A gente participa da folia, divida as alegrias e ainda fatura um dinheirinho extra com a venda de tiaras irreverentes, espumas e tintas coloridas para o cabelo, confetes e glitter. Até a terça-feira, esperamos que nossas bancas fiquem completamente vazias”, disseram.

Programação

DOMINGO | 23 Fev

BLOCO ARRASTÃO DO VISTÃO

14h | Praça Juscelino Kubitschek

VISTA ALEGRE

BLOCO DO BOI

16h | Rua Sete de Setembro

ROBERTO SILVEIRA | CENTRO

SEGUNDA | 24 Fev

BLOCO RENASCER

15h | Rua José Hipólito

COTIARA

BLOCO DO BOI

16h | Rua Sete de Setembro

ROBERTO SILVEIRA | CENTRO

TERÇA | 25 Fev

BLOCO ARRASTÃO DO VISTÃO

14h | Praça Juscelino Kubitschek

VISTA ALEGRE

BLOCO DO BOI

16h | Rua Sete de Setembro

ROBERTO SILVEIRA | CENTRO

SÁBADO | 29 Fev

RESSACA DO ME BEIJA DIREITO

14h | Calçadão Dama do Samba

CENTRO

MATINÊ DO CALÇADÃO

22 a 25 Fev

14h as 23h

Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco

CENTRO