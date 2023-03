Matéria publicada em 8 de março de 2023, 21:46 horas

Bacaxá – Peu, em chute de fora da área, faz 1 a 1 e empata para o Boavista. Aos seis minutos do primeiro tempo, Luizinho havia marcado o primeiro gol do Voltaço sobre o Boavista. Mesmo com o empate, o time de Volta Redonda segue garantindo sua classificação para as semifinais do Campeonato Estadual, porque o Botafogo vai perdendo da Portuguesa na Ilha.