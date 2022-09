Bombeiros controlam incêndio em Resende; duas mulheres são levadas para hospital

Matéria publicada em 17 de setembro de 2022, 11:12 horas

Resende – O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar um incêndio ocorrido em uma residência que fica na Avenida Coronel Mendes, no bairro Santa Isabel, em Resende. Duas mulheres – uma de 56 e outra de 26 anos – foram levadas para o Hospital de Emergência, mas a unidade não informou o estado de saúde delas.

Segundo os bombeiros, elas foram para o hospital porque ficaram muito nervosas com o incêndio. As causas do princípio de incêndio não foram divulgadas.