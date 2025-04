BP: Saúde na Estrada leva atendimento a caminhoneiros

Barra do Piraí/Volta Redonda – O Centro Regional de Saúde do Trabalhador do Médio Paraíba I de Volta Redonda (Cerest/VR), ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove nesta terça-feira (15), no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí, o evento “Saúde na Estrada”. O objetivo é avaliar o estado de saúde dos caminhoneiros.

De acordo com a responsável pelo projeto, a doutora Lucrécia Helena Loureiro, que é enfermeira da Vigilância Sanitária e professora do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), trata-se de uma força-tarefa voltada para a promoção da saúde dos caminhoneiros.

“A ação contará com a participação dos estudantes dos cursos de Enfermagem, Nutrição e Odontologia do UniFOA, oferecendo diversos serviços de saúde”, explicou Lucrécia.

Os caminhoneiros poderão aferir a pressão arterial; fazer teste de glicemia; testes de acuidade visual e auditiva; além de medir a força de compressão manual. Os profissionais também vão receber orientação nutricional, sobre higiene bucal e sobre acidentes de trânsito e poderão colocar o cartão de vacinação em dia.

O “Saúde na Estrada” é realizado por meio de parceria entre as prefeituras de Volta Redonda e Barra do Piraí; o UniFOA; a PRF; o Cerest; Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte); e a concessionária que administra a rodovia – K-Infra.