Cadevre chega a 79 anos em 2022

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 14:03 horas

Igreja foi fundada oficialmente no dia 01 de janeiro de 1943, em terreno comprado da Companhia Siderúrgica Nacional

Volta Redonda – A Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda (Cadevre) começou a se formar em novembro de 1942 e foi fundada oficialmente em primeiro de janeiro de 1943, tendo completado 79 anos no primeiro dia de 2022. O início da história dessa igreja evangélica ocorreu quando o pastor Manoel Souza dos Santos inaugurou um pequeno salão para reunião e culto na residência da irmã Oracina Garcia de Melo no Bairro Eucaliptal.

Em razão da criação da Companhia Siderúrgica Nacional e o acelerado desenvolvimento regional que culminou com a migração de brasileiros de praticamente todos os Estados da Federação, a Assembleia de Deus em Volta Redonda tornou-se um referencial de desenvolvimento e crescimento, justificando a reestruturação de todo o trabalho no Sul Fluminense.

Diante da grande demanda para que se construísse um templo para as centenas de pessoas já convertidas à fé cristã, o pastor Paulo Leivas Macalão (Presidente Geral das Assembleias de Deus Ministério de Madureira), adquiriu com ofertas da Igreja Sede em Madureira o terreno que então pertencia à Companhia Siderúrgica Nacional e, iniciando prontamente as obras do Templo Histórico, o mesmo foi definitivamente inaugurado em setembro de 1958.

A Igreja tem como data oficial de sua fundação o dia 01/01/1943, pelo Pr. Manoel Souza dos Santos, no seguinte local: Rua 152, pelos seguintes irmãos, considerados membros fundadores: Oracina Garcia de Melo, Minervino José Alves, Florêncio Brasil, Augusto Braz de Souza, Daniel Hasselmam, Homero de Souza Carvalho, Antônia Ferreira Maciel, Benedita de Oliveira Carvalho, Geraldo Eloi de Oliveira, Antônio Alves Ferreira, assumindo sua personalidade jurídica em 02/03/50, ligada diretamente à Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (Conamad), como sede regional de todas as Igrejas da região Sul Fluminense, sendo primeiro presidente local o pastor José Capistrano Nobre, cuja posse ocorreu em 21/01/1943.

Em 1961, assume a presidência da Igreja o pastor Nicodemos José Loureiro, que com seu dinamismo e dedicação ao ensino da Palavra e estreitos vínculos com a música sacra, projeta a Igreja ainda mais, principalmente por suas atividades junto ao Patriarca fundador do Ministério de Madureira, Pr. Paulo Leivas Macalão, a quem serviu lealmente, bem como, pelos cargos relevantes exercidos na estrutura administrativa da denominação no país, transferindo os trabalhos do histórico Templo Antigo que figura como patrimônio arquitetônico da Igreja e de nossa Cidade, para a moderna Catedral em 15 de novembro de 1993, atual sede da Igreja, tendo pastoreado a Igreja até 09 de janeiro de 1996, quando em razão de seu pedido de jubilação, assumiu a presidência da Igreja em Volta Redonda e Sul Fluminense, por indicação, designação e posse pelo Bispo Primaz Manoel Ferreira, atual presidente da Conamad, o pastor David Cabral, que em sua gestão implementou a vocação missionária e social da Igreja, além do evangelismo local, tendo como meta desde o início de seu ministério na Cidade do Aço, a elevação do número de congregações.

No dia 22 de março do ano de 2016, assume como presidente da Catedral das Assembleias de Deus de Volta Redonda Ministério de Madureira o Pastor Rinaldo Silva Dias, que implementa necessárias mudanças administrativo-financeiras que deram maior transparência, equilíbrio e segurança à igreja como instituição, visando a continuidade e a transparência da administração, objetivando a essência da doutrina cristã em sua simplicidade e aplicação prática na vivência cotidiana e contemporânea do membros, valorizando a família como instituição divina que deve ser preservada e cuidada.

Dessa forma, a flexibilidade observada nos últimos anos acompanha o que já ocorreu em décadas mais remotas, com relação a valores que igualmente foram revisados e melhor adequados a seu tempo e realidade, não perdendo jamais sua identidade como igreja cristã, que valoriza a família tendo nessa instituição seu valor de ética cristã.

A Cadevre – Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda Ministério de Madureira – possui Igrejas Filiadas nas Cidades de: Barra Mansa, Itatiaia, Paraíba do Sul, Pinheiral, Piraí, Quatis, Rio Claro, Três Rios, Vassouras, Bananal-SP e Queluz-SP. Dentro do contexto da administração no Sul Fluminense que visa a anunciação do evangelho com atenção ao ser humano não somente na área espiritual, mas também social, trabalhando no desenvolvimento do cidadão pleno, capaz de bem conviver em sociedade, interagindo e sendo parte da mesma.

Obras de apoio social em Volta Redonda, Brasil e Exterior

A Cadevre – Catedral das Assembleias de Deus de Volta Redonda Ministério de Madureira – no campo missionário estendeu o trabalho para as regiões Nordeste, Norte, Sudeste e Sul do País, e em várias nações da América Latina, Europa, África e Ásia, já contando mais de duas centenas de Igrejas filiadas no âmbito missionário.

Na área social, administra o Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren, como pessoa jurídica independente, tendo como principal mantenedora a Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda – Ministério de Madureira –, instituição que já recuperou centenas de dependentes químicos, sendo gratuita e atendendo a cerca de 30 internos por vez, na sua maioria moradores de nossa cidade, que recebem assistência espiritual e social gratuitas.

Cabe citar o trabalho no nordeste brasileiro, com a construção de açudes e poços artesianos, socorro com gêneros alimentícios, roupas e recursos em momentos de dificuldades, para que muitos tenham acesso a água potável, construção de Escolas, ações integradas na área de saúde, distribuição de roupas e alimentos.

A Cadevre, através da Secretaria de Missões, tem enviado e mantido 300 missionários, que divulgam as boas novas do evangelho de Cristo em 11 (onze) Estados da Federação e em mais de 25 países. Como resultado deste nobre empreendimento, milhares de vidas têm sido transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo, recebendo apoio espiritual e social. Tudo isso é mantido pelos membros e famílias da Igreja, que abraçam a fé cristã respondendo com obras de amor ao próximo.

A igreja mantém integralmente a administração do Asilo Lar do Idoso Ebenézer, localizado em Areias-SP, abrigando atualmente 30 idosos com todo cuidado médico, psicológico e social, com instalações adequadas para que os idosos tenham garantida a qualidade de vida.

A Cadevre possui departamentos que cuidam das crianças, adolescentes, jovens, mulheres e homens, promovendo eventos para que todos tenham tratamento social igualitário na sua formação moral e ética, com fundamentos nos ensinos cristãos que valorizam o ser humano na sua integridade. Esses departamentos estão presentes em todas as Congregações espalhadas nos bairros de nossa cidade e Igrejas Filiadas, promovendo a integração com a comunidade local e ajudando-as em ações sociais e de amparo em muitas de suas necessidades.

No dia 06 de janeiro de 2018, em comemoração aos 75 anos da igreja, a grande Celebração do Jubileu de Brilhante foi no Estádio da Cidadania. Evento inédito feito pela igreja, em que pela primeira vez foi realizado um evento de tamanha magnitude no Estádio.

Na data de 20 de junho de 2019, mais uma vez marcando a história da igreja, tivemos um grande evento na cidade de Volta Redonda e região, intitulado: “Marcha da Família”, com o lema: Família, Projeto de Deus! A Cadevre cumpriu sua vocação de valorização da família e a cidade foi impactada por um evento que representava toda família evangélica da região Sul Fluminense.

São 79 anos de fundação com trabalho espiritual e social profícuo em nossa cidade, no Brasil e em várias nações. Anos marcados por uma forte presença social, ação evangelizadora e trabalho missionário, levando e semeando a palavra de Deus a partir de Volta Redonda, importante cidade do sul fluminense.

Cuidando das pessoas, valorizando a família, aliando a prática evangelizadora ações concretas de resgate da dignidade e cidadania de milhares de pessoas e suas famílias, mediante a distribuição de cestas básicas, medicamentos, reformas de casas para os membros socialmente vulneráveis e visitas aos doentes impossibilitados de frequentar a igreja, levando o evangelho de Cristo que transforma o homem sem esquecer-se do acolhimento social que mostra a vocação de amor ao próximo.