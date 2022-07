Cães e gatos serão vacinados contra a raiva na região rural de Resende

Matéria publicada em 25 de julho de 2022, 16:15 horas

Vacinação ocorrerá das 9h às 15h, em Vargem Grande, Fumaça, Bagagem, Jacuba e Rio Preto

Resende- Mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica a ser realizada na região rural de Resende, ocorrerá no próximo sábado, dia 30, entre o horário das 9h às 15h.

De acordo com a Prefeitura de Resende, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vacinarão os cães e gatos contra a raiva nas seguintes localidades: no posto de saúde de Vargem Grande e em posto volante; posto de saúde da Fumaça e em posto volante; posto volante em Bagagem; posto volante em Jacuba; e posto volante em Rio Preto.

Lembrando que os tutores dos animais devem ser maiores de 18 anos e apresentar um documento de identidade com foto. Já os animais devem ser vacinados respeitando o prazo de validade da vacina, que é de um ano. Podem ser imunizados cães e gatos com mais de três meses de vida e que estejam com boa saúde.

-Chegamos na região rural de Resende contemplando cães e gatos destes distritos. É muito importante que os tutores levem seus pets neste dia 30 para protegê-los. A raiva é uma zoonose que pode afetar os seres humanos, além de ser fatal em quase 100% dos casos em animais. A vacinação é um ato de amor e cuidado com os nossos animais. Lembrando que apenas as fêmeas prenhas ou que estejam amamentando, e os animais que apresentem alguma enfermidade ou em tratamento com anti-inflamatórios ou antibióticos, não poderão ser vacinados – disse o diretor do Hospital Municipal Veterinário, Felipe Quinane.

O CCZ ainda destaca que os cães devem ser devidamente levados com guias e coleiras, e os mais ferozes devem usar focinheiras. Já os gatos devem ser transportados em caixas ou gaiolas para evitar fugas e ataques de outros animais.

Mais informações podem ser obtidas no CCZ pelos telefones: (24) 3360-9690/ 3381-9802.