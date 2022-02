Câmara de Barra Mansa retoma sessões abertas à população

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 07:41 horas

Barra Mansa – O Legislativo municipal volta as atividades nesta quinta-feira, 03, com a presença da participação popular às sessões, interrompida há quase dois anos, devido a pandemia da Covid-19. A reabertura do plenário para a população deverá respeitar os protocolos de prevenção à doença.

Para assistir às sessões, o cidadão precisar utilizar máscara corretamente e apresentar o comprovante de vacinação. Para evitar aglomerações, poderão estar presentes à sessão 20 pessoas, que podem se inscrever antecipadamente na secretaria da câmara. Caso ainda restem lugares desocupados no início da sessão, será liberada a entrada de não inscritos.

As sessões continuam sendo transmitidas on-line pelo canal do YouTube da Câmara de Barra Mansa. O presidente da câmara afirmou que a exigência do comprovante de vacinação atende as decisões judiciais para controle sanitário.

-A população precisa estar presente às sessões e acompanhar o trabalho dos vereadores, mas vivemos um momento único e precisamos agir com cautela. Para a presença da população, exigimos o que cientificamente é comprovado no combate à disseminação do COVID-19, mantendo a segurança de todos – afirmou Luiz Furlani.

Nesta quinta-feira serão realizadas duas sessões. Às 18h, acontece a sessão de instalação do ano legislativo e, logo em seguida, às 18h30 os vereadores realizam a votação das comissões responsáveis em analisar os projetos de lei e emitir pareceres.