Câmara de VR mantém salário-base do servidor em R$ 1.302/mês - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 21:41 horas

Com derrubada de veto, gratificação e auxílios ficam fora da conta para chegar ao valor do salário mínimo

Volta Redonda – Os vereadores de Volta Redonda rejeitaram por unanimidade o veto do prefeito Antonio Francisco Neto a uma emenda feita na mensagem do prefeito sobre o reajuste do funcionalismo. A emenda propunha que nenhum servidor público de Volta Redonda receberia, como salário base, menos do que o salário mínimo nacional, que é de R$ 1.302 atualmente e passará para R$ 1.320 no dia primeiro de maio.

Dessa forma, as gratificações e auxílios que o governo municipal paga ao funcionalismo deixam de poder ser acrescentadas à remuneração para chegar ao valor de R$ 1.302 mensais, que corresponde ao salário mínimo vigente.

Nas razões de veto, Neto argumentou que a emenda, apresentada por Rodrigo Furtado, aumentava as despesas do município sem apontar uma fonte de receita. Com a derrubada do veto, o Executivo ainda tem a possibilidade de questionar a constitucionalidade da emenda no Tribunal de Justiça.

Histórico

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, mensagem do prefeito Antonio Francisco Neto que concede reajuste salarial de 7,42% aos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, válido a partir deste mês de fevereiro. A última vez que os trabalhadores tiveram reajuste nos vencimentos foi em 2015, também com Neto na prefeitura.

A mensagem foi aprovada por unanimidade e vai alcançar também os cargos em comissão, secretários e diretores de autarquias. O reajuste não chega ao salário do prefeito nem aos dos vereadores. A mensagem excluía o subsídio do prefeito, e uma emenda excluiu os vereadores do reajuste.

Neto ressaltou que o percentual definido ainda não é o ideal para repor todas as perdas do funcionalismo, mas que, dentro da atual realidade financeira do município, foi o valor máximo possível.