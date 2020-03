Caminhões que vêm buscar ou entregar mercadoria circulam em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 14:57 horas

Veículos que vão apenas passar pelo pérímetro urbano estão sendo orientados para rotas alternativas

Volta Redonda – De acordo com as medidas de proteção contra a Covid-19, caminhões que não tenham de entregar ou retirar mercadoria em Volta Redonda estão sendo impedidos de entrar na cidade, sendo orientados a usar vias alternativas, como a Rodovia do Contorno. Já os veículos de carga que venham retirar ou entregar mercadoria estão tendo a ciculação permitida, para evitar desabastecimento. As informações foram dadas pela assessoria de Comunicação da Prefeitura de Volta Redonda.