Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 21:27 horas

Volta Redonda – Uma caminhonete S-10 branca, cabine dupla, virou há pouco na Rodovia Lúcio Meira, perto da entrada do bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. No momento em que a fonte do DIÁRIO DO VALE passou pelo local, o Corpo de Bombeiros estava socorrendo as vítimas, não havendo notícia de mortes.