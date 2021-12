Campanha Natal Família começa hoje com sorteio de prêmios

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 07:38 horas

Volta Redonda – A campanha Natal Família 2021 começa nesta quarta-feira, dia 1º e os consumidores que realizarem compras acima de R$ 60,00, nas lojas participantes, vão concorrer a um carro e uma moto, ambos zero quilômetro, além de um notebook. A campanha segue até o dia 24, com sorteio dos prêmios no dia 27, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR), no Aterrado. A ação, este ano, conta com patrocínio da Transporte Generoso e Sicoob. A campanha Natal Família é considerada a maior do Sul do Estado e uma das mais tradicionais da região, ajudando a alavancar as vendas de fim de ano.

Segundo a CDL-VR, ao realizar a comprar com o valor estipulado para concorrer, o consumidor vai receber um cupom com um código para ser cadastrado no site natalfamilia.com.br, limitado a dez cupons por nota fiscal. No mesmo site, tem a relação das lojas participantes, para quem o consumidor prestigie esses estabelecimentos e possam concorrer aos prêmios.

O presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de Castro, reforçou ainda que os prêmios para os consumidores neste ano também foram definidos visando prestigiar os consumidores que valorizaram o comércio local, não deixando de comprar, ajudando a manter as empresas funcionando mesmo quando as lojas precisaram fechar as portas por quase 80 dias no ano passado.

“Buscamos valorizar esses clientes, porque, sem eles, a economia poderia não ter se recuperado, e muitos empregos poderiam ter sido perdidos. Somos gratos a toda a população que nos ajudou a continuar acreditando em dias melhores e faz parte dessa cadeia produtiva, geradora de empregos”, acrescentou.

Sorteios

Este ano, a campanha também está focada nos associados que estão participando da ação, com o sorteio de uma moto zero quilômetro. A CDL lembra que as empresas de Pinheiral, Piraí e Valença, associadas a CDL, também estão participando da ação. Este ano, o “Natal Família” também faz parte da programação do Natal da Cidadania, da Prefeitura de Volta Redonda, com parceria em diversas ações culturais.

“Depois de um 2020 complicado, devido à pandemia da Covid-19, pensamos numa campanha que valorizasse ainda mais o comércio, atraindo consumidores, inclusive de outras cidades. Vamos sortear uma moto entre os associados participantes da campanha, visando incentivar o delivery entre os comerciantes, atendimento esse que cresceu durante esses quase dois anos. Nosso objetivo também é contribuir com o aumento das vendas neste fim de ano”, afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

Prêmios

Sorteio para lojistas:

* 01 moto zero quilômetro

* Apenas para empresas associadas que aderirem à campanha.

Sorteio para consumidores:

* 01 carro zero quilômetro

* 01 moto zero quilômetro

* 01 notebook

Como participar

Consumidores

Para participar, o consumidor que comprar a partir de R$ 60,00 receberá um cupom para cadastrar no site natalfamilia.com.br, onde também, a partir do dia 1º de dezembro, será disponibilizado o regulamento da campanha.