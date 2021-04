Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 07:55 horas

Angra dos Reis – A fiscalização da prefeitura encontrou e desmantelou um camping clandestino, onde haviam diversas barracas montadas, irregularmente, na Praia de Sororoca, próximo à Garatucaia. Os responsáveis foram multados e receberam ordem para que se retirassem do local de imediato.

A ação, coordenada pela Secretaria Executiva de Segurança Pública e da Secretaria de Saúde, via Vigilância Sanitária, em conjunto com a Polícia Militar, objetivou ainda a orientação da população a fim de evitar a propagação da covid-19.

A fiscalização nas praias visa garantir o cumprimento do decreto 12.007, que limita a permanência das pessoas nas areias das praias, liberando apenas a prática de atividade física individual. O trabalho de fiscalização e conscientização tem acontecido nas praias dos corredores turísticos, no continente, dentro dos condomínios e também na Ilha Grande. Segundo agentes que atuam na ação, a população têm sido receptiva às abordagens. O descumprimento aos decretos relacionados à pandemia, em vigor no município, devem ser delatadas. O telefone para denúncia é o (24) 3365-3254, que também funciona como whatsapp.