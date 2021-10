“Caravana da Capacitação” da Patrulha Maria da Penha percorre o interior do estado

Rio – Destinada a treinar policiais militares em geral a lidar com mais eficiência no combate à violência contra mulher, a “Caravana da Capacitação” esteve nesta quarta-feira (20) no município de Nova Friburgo. A caravana faz parte da segunda fase do programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, lançada pelo Governo do estado e Secretaria de Estado de Polícia Militar para disseminar em toda a tropa a importância estratégica do enfrentamento à violência contra mulher no contexto da segurança pública.

Durante toda a manhã desta quarta-feira, a equipe de coordenação do programa PMP-GV realizou o treinamento de capacitação para os policiais militares do 11º BPM (Nova Friburgo). Na semana passada, a caravana esteve no 30º BPM (Teresópolis). Desde o início do programa, em agosto de 2019, as equipes do programa desses dois batalhões da região serrana atenderam 1.608 mulheres em situação de violência doméstica.

A escolha de iniciar o treinamento por esses dois municípios faz parte do planejamento da SEPM de priorizar, nessa fase inicial, a capacitação pelo interior, região que concentra um índice de descumprimento de medidas protetivas relativamente muito alto em relação às demais regiões do estado. Nessa fase, serão capacitados 520 policiais militares lotados em 13 unidades do interior – 12 batalhões e a Cia Independente da PM de Paraty. A partir do ano que vem, a “Caravana da Capacitação” percorrerá os batalhões da Região Metropolitana.

– Nossa missão no treinamento é sensibilizar a tropa para a importância e o atendimento diferenciado quando nos deparamos com casos de violência contra mulher. Trata-se de uma modalidade criminal muito específica e que gera um impacto enorme nas chamadas de emergência atendidas diariamente pelos policiais militares em todo o estado – explica a tenente-coronel Cláudia Moraes, lotada na Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAEs), unidade da Corporação responsável pela condução do programa PMP-GV.

De acordo com a tenente-coronel Cláudia Moraes, a capacitação dos policiais segue por três eixos principais: sensibilizar a tropa, especialmente os que atuam na linha de frente em ocorrências de emergência; oferecer conhecimento do arcabouço legal em torno do tema que envolve muitas instituições e sofre freqüentes mudanças; e repassar a todos, de forma detalhada, o protocolo de atendimento interno da Corporação.

A relevância do tema foi exposta pelo Dossiê Mulher lançado no último dia 18 de outubro, pelo Instituto de Segurança Pública. Com dados compilados de 2020, o documento revela que 78 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Destas, 52 eram mães e 34 tinham filhos menores de idade. Cerca de 20% desses feminicídios (15) foram presenciados pelos filhos. Os companheiros ou ex-companheiros representam a maioria dos autores dos crimes (78,2%) e quase 75% das mulheres foram mortas dentro de uma residência.

Ao analisar as ocorrências por regiões do estado, o Dossiê Mulher informa que a incidência de descumprimento de medidas protetivas foi muito grande no interior em 2020. No ano passado, foram registrados 855 casos de descumprimentos de medidas protetivas de urgência no interior – 42,7% do total do estado.