Carga superdimensionada causa trânsito lento na Dutra - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de abril de 2023, 13:11 horas

Sul Fluminense – Uma carreta transportando uma carga superdimensionada está deixando o trânsito lento no sentido Rio do trecho da Rodovia Presidente Dutra que corta a região. A carga vai ser levada neste domingo (02) até a entrada de Volta Redonda, no km 264 da rodovia.

A previsão é de que a carga fique parada no Caiçara, na entrada da Serra das Araras. Ali, o veículo aguardará até as 23 horas, quando o trânsito na pista de descida da serra será interrompido para que o material, destinado ao Rio, desça aquele trecho da rodovia em segurança.