Carnaval de Barra do Piraí é cancelado devido à pandemia

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 18:24 horas

Anúncio foi feito pelo prefeito Mario Esteves na tarde deste sábado (19)

Barra do Piraí– O prefeito Mario Esteves anunciou na tarde deste sábado (19) o cancelamento do Carnaval 2021. Esteves comentou que mesmo com a aquisição de 40 mil doses da CoronaVac, teme que o evento possa gerar aglomerações e contribuir para o contágio do vírus no município.

– Apesar da expectativa de, até lá, já termos começado a campanha de vacinação no município, com as 40 mil doses que compramos da CoronaVac, seria uma temeridade manter, para fevereiro/março, o evento mais popular do Brasil, com o maior potencial de levar às ruas um número incontável de foliões – disse o prefeito em sua rede social.

Caso a vacina da CoronaVac, seja aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em janeiro será direcionada primeiramente aos profissionais de saúde, idosos e pessoas com comorbidades comprovadas.

– Sem a maior parte da população realmente imunizada, pois, embora os grupos de risco existam, o que temos visto é a Covid-19 ameaçar a vida de homens e mulheres de diversas faixas etárias, inclusive, de jovens entre 20 e 30 anos, que adoram uma aglomeração – ainda mais no Carnaval. Com base na ciência e na valorização da vida, acima de tudo, tomamos essa decisão – acrescentou.

Mario Esteves não descarta planejar um novo “Carnaval fora de época”, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e de outras regiões do país. Barra do Piraí é a primeira cidade da região a tomar tal decisão.