Carreta que transportava biscoitos tomba na Serra das Araras

Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 10:20 horas

Acidente foi registrado na altura do km 224, em Piraí; motorista saiu ileso

Piraí – Uma carreta, carregada de biscoitos, tombou na manhã desta segunda-feira, dia 25, na altura do km 224 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, na descida da Serra das Araras, em Piraí. O motorista, que não teve a idade divulgada, não se feriu.

Agentes da 7ª DEL PRF tomaram conhecimento do acidente por volta das 08h15. Segundo um policial, a pista permanece parcialmente interditada, com trânsito fluindo pela faixa esquerda; o que gerou lentidão no trânsito. ”Equipe PRF permanece no local para evitar saque da carga”, destacou um agente.