Carro pega fogo na Dutra em Resende

Resende – Um Fiat/Siena pegou fogo na manhã deste domingo (10), na altura do km 298 da Rodovia Presidente Dutra, na pista do retorno do Polo Industrial de Resende. O acidente, sem vítimas, foi atendido pela equipe da 7ª DEL PRF, que destacou que foi confeccionado um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) após o ocorrido.

De acordo com policiais rodoviários federais, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu impedir que o incêndio no compartimento do motor, parcialmente queimado, atingisse outros compartimentos do veículo.

”A chegada rápida da equipe do Corpo de Bombeiros impediu que o veículo, com placa de Resende, se incendiasse completamente, tendo debelado o incêndio antes que o consumisse totalmente e atingisse a parte traseira onde havia um cilindro de GNV; já que o veículo era equipado com kit gás”, informou um agente.

A PRF destacou que não se sabe qual foi a causa do incêndio.