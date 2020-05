Casal é preso com 30 quilos de pasta de cocaína em Angra dos Reis

Matéria publicada em 17 de maio de 2020, 11:47 horas

Angra dos Reis – Um homem, de 34 anos, que conduzia, na tarde deste sábado (16), um carro na Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, foi preso transportando 30 quilos de pasta base de cocaína. Uma jovem, de 22 anos, que estava como passageira, também foi detida.

Policiais rodoviários federais disseram que o casal levava as drogas para a comunidade do Dendê, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Tanto suspeitos, quanto o material apreendido, foram levados para a 166 DP (Angra dos Reis).