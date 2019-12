Casal e uma criança ficam feridos em acidente na Dutra

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2019, 16:55 horas

Mãe e filho, de 09 anos, tiveram ferimentos graves e foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa

Barra Mansa- Um casal e uma criança, de 09 anos, ficaram feridos em um acidente na manhã deste domingo (22), por volta das 10h, no Km 290 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), sentido São Paulo, em Floriano, no distrito de Barra Mansa.

De acordo com a PRF, o condutor de um Ford/Ka disse que o pneu furou fazendo com que perdesse o controle do veículo. O carro saiu da pista, caiu em uma ribanceira, e capotou na altura do Km 290 ainda, em Floriano.

– O veículo saiu da pista principal, caindo na alça de acesso. O acidente feriu todos os ocupantes do carro – disse a PRF.

O motorista, de 34 anos, se feriu e a mulher, de 34 anos, também ficou ferida, segundo a PRF, ela teve ferimentos graves assim como a criança. Eles foram socorridos e encaminhados a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

O veículo, que é alugado, foi removido para o pátio do Posto PRF.