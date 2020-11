CCR NovaDutra orienta sobre uso correto do acostamento

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 09:20 horas

Acostamento deve ser utilizado em emergências (crédito Divulgação)

Sul Fluminense – Com o objetivo de conscientizar os motoristas, a CCR NovaDutra inicia neste mês a campanha de orientação sobre o uso correto do acostamento. Entre as ações haverá distribuição de folhetos da campanha ‘Dirija com Responsa’, com dicas de segurança, divulgação de mensagens educativas nos painéis demensagens variáveis (PMVs) e a veiculação de dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5.

Dados da Concessionária revelam que, de 1º janeiro até o dia 30 de setembro de 2020, foram registrados 466 acidentes relacionados à parada no acostamento e registrados 06 atropelamentos. No mesmo período do ano passado, foram 651 acidentes e oito atropelamentos. Mesmo com a queda nos números, a campanha busca orientar sobre os riscos da utilização indevida da faixa de emergência.

Infração

Vale ressaltar que utilizar o acostamento como faixa de tráfego ou para realizar ultrapassagens é uma atitude considerada infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, e contabiliza sete pontos na carteira de habilitação do condutor.

transitar e ultrapassar pelo acostamento, além de perigoso pode custar caro para o seu bolso. Confira:

transitar pelo acostamento: infração gravíssima, multa de R$ 880,41 e 7 pontos;

ultrapassar pelo acostamento: infração gravíssima, multa de R$ 1.467,35 e 7 pontos;

Confira algumas dicas de segurança da Concessionária:

Se precisar parar no acostamento:

Sinalize o local: ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo;

Desocupe o veículo, deixando todos os ocupantes distantes da rodovia. Dê atenção especial às crianças e aos animais de estimação.

O uso do acostamento é permitido apenas:

Em casos de emergência, como problemas mecânicos e socorro médico.

O que você não deve fazer no acostamento: