CCR RioSP orienta motoristas da via Dutra como dirigir em situação de neblina

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 12:09 horas

Sul Fluminense – Dirigir sob neblina exige cuidado e atenção do motorista. O período de junho a setembro – época do ano com os dias mais frios, principalmente nos meses de inverno – é marcado pela ocorrência do fenômeno climático, mais comum na madrugada e nas primeiras horas da manhã.

Em todo o ano passado, foram 394 situações de neblina nos 402 quilômetros da rodovia. No período em que acontece a campanha, entre maio e setembro, a concessionária contabilizou 330 situações, ou 83% do total de registros. Em 2021, nos cinco primeiros meses, já são 88 situações em condições adversas.

Campanha

Por isso, a CCR RioSP reforça na Via Dutra (BR-116) sua campanha de alerta e orientação sobre o período de ocorrência de neblina. Para orientar os motoristas sobre como se comportar caso realize sua viagem sob neblina, a Concessionária reforça as dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5. Além disso, a iniciativa, também é divulgada por meio de mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) alertando sobre trechos com neblina e faixas em locais estratégicos da rodovia, com orientação aos motoristas. Também serão distribuídos folhetos com dicas para realizar uma viagem segura.

“A CCR RioSP está comprometida em proporcionar uma viagem segura aos nossos clientes e, por isso, oferece informações que podem contribuir para um comportamento responsável no trânsito e, consequentemente, uma viagem mais tranquila”, explica Virgílio Leocádio, Gerente Executivo de Atendimento da Concessionária.

Como fazer uma viagem segura, em caso de neblina:

– Reduza gradualmente a velocidade;

– Mantenha distância segura do veículo à frente;

– Nunca utilize o farol alto;

– Nunca pare na pista. Evite parar no acostamento e, se precisar estacionar, pare fora da rodovia, em um posto de serviços;

– Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em movimento. Os motoristas que vêm atrás podem pensar que o seu veículo parou na pista;

– Atenção às mensagens dos painéis de mensagens variáveis (PMVs) espalhados ao longo da rodovia.

Trechos com maior incidência de neblina nesta época do ano:

Trecho paulista

Entre o km 170 e o km 212 (Guararema/Santa Isabel/Arujá/Guarulhos);

Entre o km 159 e o km 175 (Jacareí);

Entre o km 121 e o km 157 (Caçapava/São José dos Campos);

Entre o km 115 e o km 119 (Taubaté);

Entre o km 87 e o km 104 (Pindamonhangaba/Taubaté);

Entre o km 80 e o km 84 (Roseira/Pindamonhangaba);

Entre o km 73 e o km 75 (Aparecida);

Entre o km 59 e o km 62 (Guaratinguetá);

Entre o km 0 e o km 50 (Queluz/Lorena).

Trecho fluminense

Entre o km 313 e o km 333 (Itatiaia);

Entre o km 293 e o km 304 (Resende);

Entre o km 290 e o km 269 (Barra Mansa);

Entre o km 258 e o km 264 (Volta Redonda);

Entre o km 219 e o km 236 (Piraí);

Entre o km 216 e o km 199 (Paracambi/Queimados).