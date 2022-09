CDL-VR completa 53 anos

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 10:37 horas

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) completa agora em setembro 53 anos. A entidade foi fundada com Clube de Dirigentes Lojistas, em 10 de setembro de 1969, com o objetivo apoiar os comerciantes locais e contribuir para o desenvolvimento econômico do município, fomentando a capacitação do setor e também defendendo os interesses dos seus associados. O seu primeiro presidente foi o empresário Ludovico Leonardo Mollica, que foi o fundador, junto com outros visionários como ele.

O atual presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, falou da importância desses comerciantes que fundaram a entidade, por saberem da necessidade do associativismo para o fortalecimento das empresas e, principalmente, da economia. “Empresários como Mollica fizeram a diferença no passado para que pudéssemos nos tornar essa CDL forte, comprometida com a nossa classe e com a sociedade, preocupada com a geração de empregos e com o crescimento da nossa cidade. Desde o início, mesmo antes de ser formalizada, com a dedicação desses representantes, sempre buscou apoiar projetos que contribuem de fato para alavancar esse desenvolvimento e que pensam nas empresas, que são geradoras de emprego, como um elo importante para manter a engrenagem econômica girando, levando renda aos lares de nossa cidade”, comentou.

Em pouco mais de cinco décadas de história, foi responsável por fortalecer o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), que sempre teve a missão combater à inadimplência, principalmente, numa época em que se vendia muito por meio de crediários, os antigos carnês. Ao logo desses mais de 50 anos, vem sendo desenvolvidos diversos projetos, criando oportunidade de network, com encontros, como o Happy Hour, palestras, cursos, worshop, realizados em suas sedes, contando sempre com grandes parceiros como, atualmente, a Unimed-VR, Sebrae, UniFoa, Transporte Generoso, entre outros.

NA ERA DIGITAL

A entidade vem avançando tecnologicamente, com um site próprio, redes sociais, atendimento remoto e consultas online, facilitando o dia a dia dos associados e das empresas locais. Se tornou a primeira certificadora digital do Estado do Rio de Janeiro, sendo uma das que mais emitem Certificado Digital, com atendimento diferenciado. Entre os projetos, também se destacam a Central de Empregos, que possibilita as empresas captarem profissionais qualificados por meio de um banco de talentos, com mais de 50 mil currículos. A Central faz todo o trabalho de recrutamento e seleção, com uma profissional especializada em Recursos Humanos. As vagas disponibilizadas pelas empresas são divulgadas pela CDL.

Para otimizar também custos e o dia a dia das empresas, têm convênios nas áreas de Saúde e Educação, com descontos para associados, além de outros e também diversos serviços que estão disponíveis no site cdlvr.org.br. A CDL tem ainda espaços climatizados e com gerador de energia próprios para realização de eventos corporativos, como confraternizações e treinamentos.

Gilson lembrou ainda que anualmente, a entidade promove campanhas de fortalecimento do comércio em datas especiais, com destaque para dezembro, quando tem o Natal, melhor época de vendas para o setor, com sorteios, por exemplo, de carros, motos, entre outros. No ano passado, inovou com o projeto “CDL Encanta”, que levou músicas natalinas aos principais centros comerciais, shoppings e corredores gastronômicos de Volta Redonda. “Estamos sempre buscando ações que valorizem nosso comércio, que promova as lojas, que fortaleçam os prestadores de serviços, porque, Volta Redonda tem o maior mix de produtos e serviços da região, sendo uma referência em atendimento”, acrescentou.

SUPERANDO OS DESAFIOS AO LONGO DOS 53 ANOS

Durante esses 53 anos de fundação, a CDL-VR sempre buscou apoiar os comerciantes e prestadores de serviços, bem como seus parceiros, mesmo diante de cenários cheios de desafios, incertezas e de grandes transformações. Durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, contribuiu efetivamente para ajudar no combate à disseminação dos casos, orientando e conscientizando lojistas e consumidores sobre a importância das medidas de proteção e restritivas.

A CDL Volta Redonda também captou recursos para a construção de mais de 30 leitos, entre eles, UIT´s, para tratar pacientes graves da doença, em parceria com empresas da cidade e o Poder Público. Hoje, é a principal entidade representativa quando se trata de defender os interesses da categoria, indo à luta, contra leis que possam onerar ainda mais o comércio, fazendo parte da campanha nacional contra as altas cargas tributárias, o Dia Livre de Impostos, realizado uma vez por ano, com coordenação da CDL Jovem.

O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, reforçou ainda que a CDL Volta Redonda está sempre buscando atualizar as empresas e seus colaboradores, provendo capacitação, treinamento, qualificação, por meio de cursos, palestras ou workshop.

SOLIDARIEDADE

Além do olhar para a economia, a CDL também presa pelo social, e, anualmente, promove a “Feijoada Amigo Solidário”, coordenada pela CDL Jovem, que arrecada dinheiro para instituições sem fins lucrativos que ajudam famílias de baixo poder aquisitivo. “Em nossas campanhas de Natal também sempre incentivamos a doação de alimentos ou brinquedos. Nosso objetivo não é só ajudar, mas também conscientizar sobre a importância da sociedade e seu papel como multiplicadores de ações em prol do próximo”, afirmou.

Atualmente, a CDL Volta Redonda também oferece diversos serviços, como a Central de Empregos, Certificado Digital, tem espaços para realização de eventos corporativos, e, em breve, uma sala de audiovisual, sem contar os convênios que oferecem descontos para os associados. Também tem a Revista O LOJISTA com conteúdos atualizados sobre diversos temas e ainda tem os canais de comunicação, como o site cdlvr.org.br, e as redes sociais, Instagram e Facebook.