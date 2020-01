Centro de Imagens Gecy Vieira ganha novo aparelho de ultrassonografia

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2020, 16:32 horas

Secretaria de Saúde acredita que equipamento vai aumentar em mais de 50% o número de exames, em Volta Redonda

Volta Redonda- O Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves, no Estádio Raulino de Oliveira, ganhou na manhã desta terça-feira (21) um novo aparelho de ultrassonografia, através do programa “Orgulho de Volta”. Com o novo equipamento, que custou R$ 80 mil, e foi adquirido por emenda parlamentar. A Secretaria de Saúde acredita que o número de exames de ultrassonografia irá aumentar em mais de 50%, subindo de 2.200 para 3.500 procedimentos mensais. A marcação dos exames será via Sisreg (Sistema de Regulação) pelas unidades de saúde.

O aparelho é responsável pelos exames de ultrassonografia transvaginal, renal, de mama, abdominal, de articulação, obstétrica, ecodoppler venoso e arterial, caróticas e vertebrais.

O prefeito Samuca Silva ressaltou que a entrega do novo equipamento faz parte das ações do poder municipal em investir na qualidade da saúde publica ofertada no município.

– Continuamos a investir no melhor plano de saúde que existe, o SUS (Sistema Único de Saúde). Tenho certeza que o atendimento disponibilizado aqui na Policlínica mostra a seriedade desse governo. Já zeramos as filas de mamografia e tomografia e agora chegou a vez de zerar os exames de ultrassonografia. E vem mais por aí. No próximo mês vamos realizar o Mutirão da Catarata – avisou o prefeito.

O secretário municipal de saúde, Alfredo Peixoto, agradeceu aos funcionários da Policlínica pela qualidade do atendimento disponibilizado à população. Durante o evento, ele destacou os avanços da saúde pública nos últimos anos.

– Hoje estamos entregando essa sala de exames de imagens, equipada com ultrassom, que é mais um avanço do governo do prefeito Samuca. Tínhamos uma fila grandiosa de pessoas aguardando esses exames. Com a implantação da Organização Social (OS) no Hospital do Retiro aumentamos a oferta de exames e praticamente zeramos a fila de ultrassonografia. Temos uma pequena demanda na ultrassonografia transvaginal, que vamos zerar com a chegada desse novo aparelho. E até meados deste ano vamos zerar a fila de todas as ultrassonografias – disse o secretário.

Exames feitos em 2019

Alfredo Peixoto citou alguns dados de exames realizados durante o último ano. Só em 2019 foram ofertados 15.700 exames de mamografia, 28.148 de ultrassonografia, 17 mil raios X, 2.800 tomografias, 145 mil atendimentos na policlínica e 74 mil no Centro de Especialidades e Referência (CER). No mesmo ano, foram realizados 26.300 atendimentos de fisioterapia no Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf).

– Somos a prefeitura da região Sul Fluminense que mais realiza atendimento fisioterápico. Não só no Cemurf, mas também em todas as unidades de saúde de Volta Redonda. O serviço de fisioterapia foi valorizado pelo prefeito Samuca, que montou uma unidade descentralizada no bairro Água Limpa, facilitando a vida das pessoas que não precisam mais pegar uma condução para fazer o seu tratamento e são prontamente atendidas – concluiu o secretário.