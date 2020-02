Chamada pública para produtores da agricultura familiar começa em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 16:28 horas

Barra Mansa- Nesta quarta-feira (05) começa a chamada pública para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pela Secretaria de Educação de Barra Mansa. A publicação segue até 29 de fevereiro e o edital pode ser acessado no site: www.barramansa.rj.gov.br. A entrega dos envelopes com os documentos será de 02 a 06 de março. A prefeitura informou que esta é a primeira vez que o município promove essa contratação via chamada pública.

Podem participar do processo os seguintes seguimentos: grupo formal, que são as cooperativas e associações; grupo informal, formado por uma comunidade de produtores; e agricultores individuais. É necessário possuir Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Cada tipo de fornecedor terá que apresentar documentos específicos, conforme informado no edital.

A abertura e análise dos envelopes acontecerão de 16 a 20 de março e poderão ser acompanhadas pela população. O resultado final será divulgado no dia 20 do mesmo mês, pelo site e pela Secretaria de Educação. Os produtores rurais que se enquadrem na agricultura familiar podem solicitar mais informações pelos telefones: (24) 2106-3502 ou 2106-3485.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, apontou esta chamada pública como um passo importante para a economia municipal.

– O processo de aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar pelo Pnae vai movimentar R$ 1,2 milhão por ano na economia de Barra Mansa, além de levar um alimento com melhor qualidade às escolas – disse.

A iniciativa irá apoiar o desenvolvimento sustentável local, com a priorização da compra de produtos diversificados, orgânicos ou agroecológicos, produzidos no próprio município ou região, gerando empregos no meio rural.

A presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar (Ceae-RJ), Sandra Pedroso, ressaltou que a oportunidade irá além da sala de aula, beneficiando a comunidade.

– Parabenizo o prefeito de Barra Mansa e a Secretaria de Educação pela implantação da chamada pública da agricultura familiar, um passo importante para os produtores rurais da região, que possibilitará o impulsionamento da economia local. E mais importante ainda, continuar propiciando aos estudantes das escolas municipais uma alimentação de qualidade e saudável. Fazendo votos para o fortalecimento da parceria com o Conselho de Alimentação Escolar. Juntos somos mais fortes – disse.

A extensionista rural da Emater Rio, Maria Inês Souza Corrêa, explicou como a iniciativa irá mudar a realidade do agricultor.

– Percebemos que o maior gargalo atualmente na agricultura familiar é o escoamento da produção. Com isso, alguns produtores desanimam, acontecendo assim o êxodo rural. A oportunidade dada pela Prefeitura é de suma importância para a fixação do homem no campo. Vamos poder motivar que eles plantem e produzam mais, porque eles terão uma renda fixa e facilidade na logística para apresentar esses produtos – falou.

O secretário de Educação, Fernando Vitorino, ressaltou o potencial social da inserção da agricultura familiar na alimentação escolar.

– Vamos investir na compra de produtos alimentícios produzidos pela nossa comunidade. Esse investimento tende a aumentar. É um grande projeto de cunho social, comunitário e educacional para estimular os nossos empreendedores rurais – falou.