Chapa 1 lança primeira mulher advogada para disputar OAB-BM

Matéria publicada em 29 de outubro de 2021, 09:29 horas

Candidata busca do voto feminino e da jovem advocacia

Barra Mansa – Com o tema “OAB Forte Unida”, integrantes da chapa 1, lançaram oficialmente, na noite dessa quinta-feira, 28, a campanha pela eleição da diretoria que deverá comandar pelo próximo triênio, a 4ª subseção da instituição, em Barra Mansa. A chapa traz como inovação, a candidata Sandra Veiga, única mulher a disputar o cargo de presidente, deste a implantação da OAB, na cidade, há 55 anos. O grupo, que reuniu cerca de 250 pessoas, defende ainda uma maior participação dos jovens advogados no dia a dia da instituição.

Durante o evento, em um espaço de festa, o desembargador do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral), Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, falou sobre a importância da participação das mulheres nas ações da OAB. “Hoje temos mais advogadas do que advogados e esta realidade nos garante uma oxigenação da instituição com mudanças significativas permitindo, por exemplo, que a advogada possa ser mãe e trabalhar sem constrangimentos ou perdas econômicas. Isto se torna possível graças a Lei 13.363, de 2016, estabelecendo, entre outras medidas, que advogada grávida tenha estacionamento no fórum, tenha preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, tenha entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raios X, revelando uma série de conquistas que mostram a importância da participação ativa, com direito a decisões na nossa instituição – completou o desembargador do TRE.

A candidata a presidente, Sandra Veiga, advogada há mais de 20 anos, também defendeu a realização de um mandato inclusivo e democrático. A candidata garante que vai trabalhar pela retomada da dignidade da classe e disse que uma das formas dessa proposta ser colocada em prática é através da capacitação e aperfeiçoamento do profissional.

– O conhecimento empodera o advogado que uma poderá cobrar com dignidade e respeito pelo seu trabalho. Esse é outro marco da nossa campanha – enfatizou Sandra, que é especialista em Direito Empresarial Trabalhista e foi presidente da OAB Mulher e Conselheira da entidade.

O candidato a vice-presidente e o advogado Matheus Carvalho, que representa a jovem advocacia, defendeu o Programa de Mentoria, cuja meta é reunir advogados jovens e experientes para troca de conhecimentos. “O jovem tem muito a contribuir com ensinamentos sobre as evoluções tecnológicas e os advogados antigos têm o conhecimento, a prática que não se aprende em livros, e juntos podem e devem realizar trabalhos conjuntos para o crescimento de ambos”, ressaltou Matheus, que tem 28 anos de idade e advoga há cinco anos.

Propostas

Garantir a acessibilidade à sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), com a instalação de um elevador externo no prédio da entidade. O espaço deverá ainda ganhar um banheiro no primeiro andar do prédio; Fomentar o Canal da Ouvidoria, aproximando a classe à OAB; firmar parcerias com empresas, cursos, assistência em saúde, comércio local, com o programa de anuidade zero; Priorizar o cumprimento do Código de Ética e Disciplina; incentivar a participação de mulheres nas decisões da OAB, além de incentivar a implantação de Deam-BM; investir na Jovem Advocacia, com aperfeiçoamento e assistência aos profissionais em início de carreira.

A instituição pretende ainda criar convênios para o Marketing Jurídico e consultoria em gestão estratégica; realizar parcerias junto ao judiciário para emissão dos mandatos de pagamentos e alvarás para a advocacia; criar portal transparência para prestação de contas dos recursos da Casa; implantação de vaga para estacionamento do advogado próximo à Delegacia de Polícia; Criar a Sala da Advocacia na Delegacia de Polícia; Criar Programa de Mentoria; Criar a Vara do Trabalho de Barra Mansa; incentivar programas de Defesa e Proteção de Maus Tratos aos Animais; Promover e incentivar campanhas em Defesa do Meio Ambiente; estimular grupos de apoio à saúde dos advogados.