Chapa 2 assume Sindicato dos Metalúrgicos - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2022, 17:34 horas

Presidente eleito afirma que recebeu chaves e vai se inteirar da situação financeira da entidade

Volta Redonda – A Chapa 2, que foi eleita em julho para a direção do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, recebeu nesta quinta-feira (15) as chaves da sede da entidade. Com isso, Edimar Miguel, o presidente eleito, assumiu de fato a condução da entidade. Na quarta-feira, (14), o Juiz do Trabalho substituto Thiago Rabelo da Costa havia autorizado o arrombamento, no prazo de 24 horas após a notificação, e uso de força policial para a posse da chapa 2, concedida pela Comissão Eleitoral do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, na presença do representante do Ministério Público.

Edimar já ocupa a mesa da presidência do sindicato e, agora, preocupa-se com questões práticas. Até o momento em que esta reportagem estava sendo escrita, ele ainda não tinha conhecimento da real situação financeira do sindicato, e estava tratando de ter acesso ás contas bancárias da entidade.

— Ainda não sei quanto o sindicato tem nas contas, mas já temos sinalização de duas centrais sindicais, a CTB e a Conlutas, de que poderemos contar com algum apoio financeiro nesta fase inicial — disse Edimar.

Uma das preocupações do grupo é com as folhas de pagamento do sindicato. Edimar disse ter ouvido de empregados da entidade que existem débitos pendentes, e afirmou que vai se reunir com eles para tentar uma solução.

O presidente espera ter um quadro mais claro da situação nesta sexta e se comprometeu a falar com a imprensa sobre o assunto.

Caminhada

A Chapa 2 vai promover, nesta sexta-feira (16), uma caminhada da Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, até a sede do sindicato, na Rua Gustavo Lira, no Centro de Volta Redonda. A intenção é simbolizar a abertura do local para a categoria.

Entenda o caso

Depois de vencer a eleição realizada no fim do mês de julho com cerca de dois terços dos votos, a Chapa 2 deveria assumir a direção do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense no dia 8 de setembro, mas pedidos de impugnação apresentados pela Chapa 1, acompanhados de pedidos de liminar suspendendo a posse da chapa eleita, mantiveram a diretoria anterior no comando do sindicato.

Recentemente, as liminares foram tornadas sem efeito pela sentença emitida pela Justiça do Trabalho em Volta Redonda, e o Ministério Público do Trabalho pediu e conseguiu a ordem para a posse da Chapa 2. A diretoria anterior ainda tenta recursos na segunda e terceira instâncias da Justiça do Trabalho para reverter o resultado das eleições, mas até o momento não há informação de que tenha conseguido algum resultado positivo.