Chuva causa alagamento no Açude I em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 19:00 horas

Volta Redonda- Dois vídeos postados no Facebook pela Amaba (Associação de Moradores do Bairro Açude) mostram um alagamento em consequência da forte chuva desta quinta-feira (09), por volta das 17h30. Segundo o narrador do primeiro vídeo, a água chegou a 1,20 metro, invadindo casas e lojas na Rua Glória Roussin Guedes, esquina com a Rua Miguel de Oliveira (antiga Avenida N).

De acordo com a Defesa Civil de Volta Redonda foi registrado 28.6 mm em uma hora de chuva, o que é considerado uma chuva moderada. Não houve chamados de emergência na Defesa Civil, mas a equipe está percorrendo a cidade fazendo o monitoramento das áreas de risco.

A água começou a baixar por volta das 19h e os moradores iniciaram os trabalhos de limpeza. A Defesa Civil esteve no local, mas não havia ocorrência grave e não há registros de desalojados ou desabrigados.