Chuva causa transtornos em distrito de Rio Claro

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2021, 08:55 horas

Água alagou ruas e invadiu casas de Lídice; segundo a prefeitura, houve queda de barreiras na RJ-155

Rio Claro – Uma forte chuva provocou transtornos em Rio Claro, no fim da tarde e início da noite desta sexta-feira (17). No distrito de Lídice, o rio que corta a localidade transbordou, invadiu casas, comércios e um hospital. há informações que árvores também caíram em alguns locais. Moradores ficaram sem energia elétrica e telefone e, em alguns pontos, carros ficaram submersos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um veículo completamente tomado pela água. Já em outro, dentro de um Cras (Centro de Referência em Assistência Social) mostra o local completamente inundado, com as cestas básicas flutuando sobre a água.

Segundo a prefeitura, também em decorrência das chuvas, houve queda de barreiras na RJ-155, transbordamento do rio que corta a cidade e invasão das águas ao comércio, unidades de saúde e escolas.

“A Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbana informa que está com máquinas em deslocamento para Lídice, com monitoramento da situação. Neste sábado (18), estará com caminhão-pipa e homens para ajudar na remoção dos entulhos, limpeza e outras ações”, informou em nota o governo. A prefeitura disse também que continuará atuando na cidade de Rio Claro, no Morro do Estado, Itambé, na rodovia e outros locais. “Ao longo do dia estaremos dando outras informações a nossa população”, concluiu.

Fornecimento de água interrompido em Rio Claro

Segundo a Cedae, todas as bombas de fornecimento foram afetadas devido às chuvas. A recomendação é para que os moradores economizem água até que os trabalhos sejam concluídos. Não há informações sobre feridos ou desalojados. Além disso, não há informações do volume de chuva.

Fonte: Foco Regional *