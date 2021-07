Cinco obras de melhorias são entregues pela Furban em bairros de VR

Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 13:30 horas

Volta Redonda- Os bairros Retiro, Eucaliptal, Vila Rica/Três Poços, Nova Primavera e Monte Castelo receberam nesta semana por parte do

Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), a conclusão cinco de obras de melhorias realizadas nestes locais.

As intervenções fazem parte de uma série de investimentos que a autarquia municipal vem realizando, visando mais segurança e comodidade para a população.

Uma das entregas foi a obra de construção de um muro de contenção em sacaria, na Estrada do Norte, no bairro Retiro. O local liga os bairros Açude e Retiro e vinha sofrendo com a descida de terra, devido às chuvas, o que prejudicava a passagem de pessoas e veículos pelo local. A obra foi executada em 45 dias e custou cerca de R$26,5 mil.

Outro muro de contenção foi feito na Rua Nilo Peçanha, no Escadão da Conquista, no bairro Eucaliptal. A obra, que custou cerca de R$15 mil foi executada para conter a erosão e garantir a segurança da via e dos imóveis próximos.

No bairro Vila Rica/Três Poços, a melhoria foi realizada na rua Erika Berbete. No local foi construído um muro de arrimo para conter a rua que estava para ceder prejudicando residências. Além do muro, a obra contou também com a revitalização da calçada. A melhoria foi executada em 30 dias e foram investidos cerca de R$21 mil.

Um muro de contenção de sacaria foi construído no bairro Nova Primavera. A rua estava cedendo devido às chuvas e oferecia risco para nas residências próximas. O valor de investimento foi de R$15 mil. A obra foi realizada em 30 dias.

No núcleo Tancredo Neves, no bairro Monte Castelo, foram feitas melhorias na pavimentação, construção de meio-fio, com construção de canaleta para escoamento d’água. A obra teve um prazo de 30 dias e custou cerca de R$5 mil.

Em andamento

Em paralelo, estão sendo realizadas uma série de obras nos bairros Vila Americana, São Geraldo, Candelária, Santa Cruz, Vila Brasília, Três Poços, São Sebastião, Retiro, Santo Agostinho e Siderlândia.