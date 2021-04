Cláudio Adão está se recuperando da Covid-19

Matéria publicada em 18 de abril de 2021, 18:09 horas

Volta Redonda – O ex-jogador Cláudio Adão, que é de Volta Redonda, está se recuperando da Covid-19. A informação foi dada em post publicado em rede social pelo jornalista Aurélio Paiva, presidente do DIÁRIO DO VALE.

Biografia

Cláudio Adão começou a carreira profissional no Santos em 1972, tendo jogado nesta época do lado de Pelé, além de atuar no Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Portuguesa, Corinthians, Bangu, Bahia, Cruzeiro, Campo Grande, Ceará, Santa Cruz, Volta Redonda, Rio Branco Atlético Clube e Desportiva Ferroviária.

Destacou-se no futebol internacional passando pelos times: Áustria Viena na Áustria, Al Ain nos Emirados Árabes, Benfica em Portugal e Sport Boys no Peru. Como jogador conquistou diversos títulos, entre eles o Campeonato Carioca de 1980 pelo Fluminense.

Após se aposentar, ainda atuou amadoristicamente pela Seleção Brasileira de Beach Soccer, juntamente com Zico, Edinho e outros ex-jogadores. Atuou como treinador até 2018.

Fonte: Wikipedia