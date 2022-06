Cláudio Castro inaugura Centro Cirúrgico no Hospital Regional

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 17:39 horas

Prefeitos, secretários de saúde e demais autoridades do Médio Paraíba acompanharam o evento

Volta Redonda – O Hospital Regional Zilda Arns, o Hospital Regional, ganhou nesta quinta-feira, dia 30, um novo centro cirúrgico. A nova ala terá seis salas, das quais três começam a funcionar imediatamente. Além disso, serão 10 leitos de repouso para pós-anestesia. A inauguração teve a presença do governador Cláudio Castro, do secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, prefeitos da região e outras autoridades, principalmente ligadas à área da Saúde na região.

Em fase inicial, as três salas inauguradas vão fazer pequenas cirurgias gerais e procedimentos ortopédicos. Em breve, com o centro cirúrgico funcionando em sua plenitude, serão feitas cirurgias de maior complexidade. Será uma sala para neurocirurgia, duas para traumatologia, uma para bariátrica, uma para cirurgia oftalmológica e uma para transplantes de córneas e rins.

Um dos idealizadores do Hospital Regional, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, agradeceu Cláudio Castro por recolocar a unidade no caminho de sua concepção original.

— Para a gente que sonhou e depois construiu esse hospital, ver esse centro cirúrgico inaugurado é uma verdadeira alegria. Fica aqui nosso agradecimento ao governador Cláudio Castro, que mais uma vez entra para nossa história, e também às pessoas que nos ajudaram a erguer o Regional. O Sebastião Faria, a Claudia Freitas, o ex-governador Pezão e todos os prefeitos que encamparam essa ideia. Agradecendo o governador, tenho certeza de que falo em nome de todos os prefeitos deste estado — disse Neto.

Atual vice-prefeito de Volta Redonda, Faria foi o responsável por tocar as obras físicas da unidade e ressaltou a importância que o Hospital Regional tem para o estado do Rio. Da mesma forma, apontou que será importante explorar todo o potencial da unidade.

— O governador Cláudio Castro mostrou imensa sensibilidade, junto com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe. Nesta pandemia, o (Hospital) Regional mostrou como pode ser útil e agora vai mostrar o quanto pode ajudar a saúde evoluir no estado e em nossa região — disse.

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, Ednardo Barbosa, que é prefeito de Pinheiral, lembrou do início das obras e também ressaltou a importância do Hospital Regional.

O governador Cláudio Castro destacou que Neto enfrentou uma “saga” para construir o Hospital Regional, parabenizando o prefeito pelo trabalho de reconstrução de Volta Redonda.

— Só conseguimos ajudar, pois tem hoje em Volta Redonda um prefeito competente, que fez esse hospital e vai reerguer sua cidade — disse Castro.

Ele ressaltou a luta dos prefeitos regionais para garantir atendimento médico aos moradores do Médio Paraíba.

— Quantas vezes os prefeitos me ligaram pedindo para que o Regional pudesse atender mais pessoas da região. Quero dizer que isso vai ser possível, pois temos 30 hospitais sendo construídos na região. Temos mais de 100 unidades sendo reformadas e ampliadas. Saúde e segurança pública são prioridades. Tudo precisa melhorar, mas a saúde é a segurança, muito mais — apontou Castro.

Estiveram presentes na inauguração os prefeitos de Resende, Diogo Balieiro; de Porto Real, Alexandre Serfiotis; de Quatis, Aluísio D’Elias; de Pinheiral, Ednardo Barbosa; de Rio Claro, José Osmar; os deputados federais Doutor Luizinho e Carlos Jordy; os deputados estaduais Gustavo Tutuca e Noel de Carvalho, vereadores e secretários municipais.

Na abertura da cerimônia, o bispo Dom Luiz Henrique fez uma benção ao hospital, aos gestores e pediu uma oração aos enfermos.