Coleta de lixo fica suspensa no 1º de janeiro em Barra do Piraí

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 08:14 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí emitiu nota informando que a coleta de lixo na cidade será suspensa no período de Reveillon (1º de janeiro) como ocorreu também no feriado de Natal. A medida, segundo a nota, se deve por conta da suspensão das atividades do Aterro Sanitário de Vassouras (para onde os dejetos são levados), durante os feriados de final de ano.

O acúmulo de lixo nas residências e demora no recolhimento dos entulhos, na cidade, provocou queixa de moradores. Na nota o município afirma que o pagamento à empresa Eko Ambiental, responsável pelo recolhimento do lixo doméstico no município, está em dia.