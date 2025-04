Colisão entre motos deixa ferido e causa congestionamento na Dutra, em BM

Barra Mansa – Um motociclista ficou ferido após colidir na traseira de outra moto na manhã deste sábado (13), na Rodovia Presidente Dutra, próximo da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Floriano, em Barra Mansa.

De acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta das 9h30, a cerca de 300 metros da base da corporação, no sentido Rio de Janeiro. O condutor de uma motocicleta BMW atingiu a traseira de uma Ducati e caiu na pista, sofrendo uma fratura no braço direito. O motociclista da Ducati não se feriu.

A vítima foi socorrida pela equipe de resgate da CCR RioSP e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

O acidente provocou cerca de 1 km de congestionamento, já que a faixa da direita ficou interditada até por volta das 10h20.