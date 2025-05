Com mais de 900 participantes, Resende representa o RJ na 1ª Corrida Nacional do SESI

Resende – Com 940 inscritos, Resende representou o estado do Rio de Janeiro na 1ª Corrida Nacional do SESI, nesta quinta-feira (1º), em comemoração ao Dia do Trabalhador. A ação reuniu trabalhadores de onze indústrias e comunidade da região, promovendo um dia de saúde, integração e solidariedade. Ao todo, foram arrecadados mais de uma tonelada e meia de alimentos, que foram destinados a uma instituição social do município.

Realizada simultaneamente em 23 estados, a corrida reuniu mais de 35 mil inscritos em todo o país, de mais de 4,8 mil empresas. A iniciativa é uma correalização entre o Conselho Nacional do SESI e os Departamentos Regionais, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e ampliar o engajamento social da indústria.

“Foi uma grande satisfação realizar essa primeira corrida nacional do SESI em Resende, como representante do estado do Rio de Janeiro. Tivemos quase mil participantes e arrecadamos uma tonelada e meia de alimentos que já foram doados para a comunidade dos Vicentinos, além da coleta seletiva de todos os materiais utilizados no evento”, destacou Rodrigo Castro Cruz, coordenador de Promoção da Saúde da Firjan SESI Resende.

Entre os participantes da corrida esteve o diretor da automotiva JLR, Pedro Gandini, que destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da cultura de saúde e bem-estar nas indústrias.

“O SESI é um parceiro essencial para o setor industrial, oferecendo estrutura e profissionais qualificados para promover qualidade de vida nas empresas. Na JLR, acreditamos que saúde, segurança e bem-estar estão diretamente ligados à produtividade. Por isso, ações como essa fazem toda a diferença — ainda mais com o viés social da arrecadação de alimentos, que torna tudo ainda mais completo”, destacou.

A Michelin, fábrica de pneus em Itatiaia, foi a indústria com o maior número de inscritos, 80 colaboradores. Por isso, foi premiada com um clube de corrida para os funcionários, com treinamentos que serão ministrados pela equipe de Promoção da Saúde da Firjan SESI Resende.

“Hoje, no mundo corporativo, não tem como pensar em performance sem considerar em primeiro lugar a saúde física e mental dos colaboradores. As pessoas são o nosso maior valor. Então, zelar e promover a qualidade de vida, o incentivo à prática de exercícios e momentos de integração como esse, é fundamental. Por isso, fizemos essa grande mobilização”, comemorou Raquel Suazo Fonseca Matos, gerente de Recursos Humanos da Michelin.

Na corrida, foram premiados os três primeiros colocados – masculino e feminino – nas modalidades de 5km e 10km, nas categorias Indústria, Geral e Faixa Etária.