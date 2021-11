Começa instalação de novas câmeras de segurança em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 12:01 horas

Volta Redonda – A prefeitura deu início a instalação das 645 novas câmeras de segurança na cidade, como parte do projeto ‘VR Mais Segura’, um investimento de R$ 4 milhões. Além da ampliação na quantidade de câmeras, o projeto contempla a reativação das cabines da Polícia Militar (PM) na cidade, em parceria com a corporação. As câmeras possuem alta definição e serão integradas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), monitorando a cidade 24h por dia.

De acordo com o diretor-presidente da Empresa de Processamento de Dados do município (EPD-VR), Edvaldo Silva, o número de novas câmeras foi ampliado de 581 (previsão inicial) para 645. Estão sendo instaladas pela empresa vencedora da licitação, 400 câmeras fixas, 140 do tipo Dome (equipamentos móveis) e 105 do modelo OCR, que permite o reconhecimento de caracteres, ou seja, possibilita a identificação de placas de veículos que circulam pela cidade.

“Essas câmeras OCR são integradas ao sistema do Ministério da Justiça, possibilitando identificar as informações sobre o veículo, inclusive se ele é fruto de roubo ou furto, por exemplo. Isso vai permitir um trabalho mais ágil das forças de segurança”, explicou Edvaldo, lembrando que os novos equipamentos serão somados às cerca de 250 câmeras já existentes na cidade e que passam por recuperação.

Além das câmeras, também foi iniciada a reestruturação da rede de fibra ótica que vai interligar as câmeras e as unidades da administração municipal, como escolas, Cras (Centro de Referência de Assistência Social), postos de saúde, etc. Serão recuperados cerca de 300 km de fibra ótica. As equipes já iniciaram os trabalhos em vias dos bairros Santa Rita de Cássia, Retiro, Três Poços e Jardim Amália.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o conjunto de ações que o Governo Municipal vem desenvolvendo para colaborar com a segurança pública.

“Além da ampliação das câmeras, já instalamos lâmpadas de LED nas vias de grande circulação e vamos avançar para os bairros, melhorando muito a iluminação; o Proeis deve ser implantado em breve para reforçar o policiamento nas ruas, com Guarda Municipal e Polícia Militar atuando juntas. A parceria com a PM, com o Governo do Estado, tem nos ajudado a recuperar nossa cidade e fazer Volta Redonda voltar a ser referência”, afirmou Neto.