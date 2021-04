Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 11:33 horas

Volta Redonda – O Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR) informou através de nota à imprensa, que nos dias 21 (amanhã) e 23 de abril (sexta) – feriados de Tiradentes e Dia de São Jorge -, o comércio funcionará normalmente, sem pagamento de hora 100%, já que houve antecipação das datas nos dias 29 e 30 de março. A medida foi acertada no mês passando juntamente com o Sindicato dos Empregados do Comércio (SEC).

Segundo a entidade, a remuneração será paga como dias normais, exceto para os ramos essenciais. A iniciativa foi firmada para evitar que os comerciantes tenham mais prejuízos, que já vêm se acumulando durante a pandemia, segundo afirma o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo Santos. “O comércio varejista de Volta Redonda tem passado por momentos muito difíceis e mais um fechamento de dois dias ou pagamento dobrado seria muito difícil para as empresas, num período que estão passando por adaptação e recuperação com a pandemia”, acrescentou.

Ele completou dizendo que a parceria com o SEC foi importante e essencial para mostrar a visão do trabalhador e manter empregos. “Temos nos dedicado para manter as portas abertas e, com isso, os empregos também. O presidente do SEC, Renato Ramos, foi bastante compreensivo, entendendo a delicadeza do momento e foi muito solícito. Ficamos felizes em conseguir dar esse alívio para os lojistas e também para os comerciários, que dependem das vendas”, disse.

Jerônimo reforçou ainda que o horário de funcionamento segue o atual decreto municipal, de 10h às 18h, para as lojas de ruas. Já os shoppings, de 11h às 21h. “Ainda estamos com horário alternativo, que deve ser respeitado. E lembramos que o o comércio está seguindo todo o protocolo das medidas preventivas, como uso de máscara, disponibilização de álcool 70% e distanciamento social nas lojas. A conscientização de respeito a essas medidas é fundamental”, comentou. Para mais informações ou dúvidas sobre o horário do comércio, basta ligar para os números (24) 99941-1330 | 3347-4570 | 3347- 1330.