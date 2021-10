Comissão da AgeRio discute abertura de créditos para Porto Real

Matéria publicada em 15 de outubro de 2021, 09:09 horas

Porto Real – Uma equipe da Agência Estadual de Fomento (AgeRio) se reuniu com o prefeito Alexandre Serfiotis para discutir critérios para estabelecer linhas de créditos que serão utilizadas para a ampliação da infraestrutura de Porto Real.

No encontro, que contou com a presença d0 secretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento, Ernane Hélio Dias, a comissão analisou a situação fiscal e econômica do município, além de regularizar a participação de Porto Real no Cadastro Único de Convênios (CAUC).

“Não descansarei um minuto até colocar o município, outra vez no caminho do desenvolvimento, dando mais qualidade de vida aos nossos moradores. Nós somos uma das poucas cidades do estado que está fora do CAUC, e com isso, temos a possibilidade de buscar os recursos da Agência. Quero ainda agradecer à comissão por acreditar em nossos projetos, que visam retomar o destaque positivo à Porto Real”, ressaltou o prefeito.

Já o secretário Ernane, apresentou à Agência projetos que podem ser iniciados logo quando aprovados, como a ampliação do cemitério municipal e do Polo Industrial. “Não só pelos benefícios na melhoria urbana, mas a luta por estes investimentos têm impacto direto na economia municipal. Queremos que a cidade cresça em todos os setores, tendo um ponto de partida seguro, que garanta sempre o bem-estar econômico e a saúde fiscal dos cofres públicos”, analisou o secretário.