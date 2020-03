Confirmados 66 casos de coronavírus no estado do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 18:20 horas

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registrou, até esta quinta-feira, 19, 66 casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no estado. Os casos estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (56), Niterói (7), Barra Mansa (1), Guapimirim (1) e Miguel Pereira (1).

Foram confirmadas também, as duas primeiras mortes por coronavírus no estado. As vítimas são uma mulher de 63 anos, em Miguel Pereira, e um homem de 69 anos, em Niterói. Os dois eram diabéticos e hipertensos e apresentaram sintomas após contato com outros casos confirmados vindos do exterior. Idosos e portadores de doenças crônicas compõem o grupo de risco para Covid-19.

Plano de contingência



No mês passado, a SES elaborou e definiu um plano de contingência para enfrentar uma possível epidemia de coronavírus no Estado do Rio. O plano tem a intenção de sistematizar ações e procedimentos de responsabilidade da esfera estadual de governo. Os níveis de acionamento (zero, um, dois e três) foram organizados de acordo com parâmetros epidemiológicos, como números de casos.

O primeiro objetivo estratégico do plano de contingência é intensificar medidas de segurança para conter a transmissão humano a humano, incluindo as infecções secundárias entre pessoas próximas e profissionais de saúde.

Caso uma pessoa apresente sintomas e sinais de doenças respiratórias, ela será identificada imediatamente, isolada e atendida da forma como preconizam a OMS e o Ministério da Saúde.

Saiba mais em https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/03/secretaria-de-estado-de-saude-atualiza-plano-de-contingencia-do-novo-coronavirus

Medidas de prevenção

– Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos;

– Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir;

– Utilizar álcool em gel nas mãos;

– Evitar tocar o rosto após a higienização das mãos.

Voluntariado



Profissionais de saúde, estudantes ou formados, que desejam ser voluntários no enfrentamento do coronavírus podem se cadastrar no site www.voluntarioscoronavirus.rj.gov.br.

Dúvidas

Para mais informações, acesse www.saude.rj.gov.br e www.coronavirusrj.com.br.