Copa do Brasil: suspeito de arremessar bomba que feriu fotojornalista é preso

Belo Horizonte – O suspeito de arremessar a bomba que feriu um fotojornalista durante a final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo foi preso na manhã deste domingo (17). A informação sobre a prisão foi divulgada pelo vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, em uma rede social.

O caso aconteceu no último domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte, no jogo de volta no qual o Rubro-Negro se tornou campeão.

Durante os atos de vandalismo, Nuremberg José Maria, de 67 anos, foi atingido por uma bomba arremessada em direção ao campo. Ele fraturou três dedos e rompeu um dos tendões do pé. Nuremberg ficou cinco dias internado e recebeu alta hospitalar na manhã de sexta-feira.