Corpo de homem desaparecido é encontrado às margens de rio 

Matéria publicada em 18 de outubro de 2020, 07:37 horas

Três Rios – O corpo de Daniel de Souza , de 36 anos, foi localizado neste sábado, dia 17, às margens do Rio Paraíba, no bairro Ponte das Garças, em Três Rios. Cidade onde a vítima morava.

Ele estava desaparecido desde o dia 14 deste mês. O carro de Daniel foi encontrado na sexta-feira, dia 16, também próximo ao Rio Paraíba, e no mesmo bairro. Bombeiros encontraram a chave do veículo escondida sobre um dos pneus e os documentos da vítima dentro do carro.

Também foi encontrado o celular da vítima perto do rio. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Três Rios, onde o laudo de necropsia vai determinar a causa da morte de Daniel.