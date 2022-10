Corrida Federal Kids ganha adesão das famílias de Vassouras

Matéria publicada em 17 de outubro de 2022, 13:18 horas

Evento lotou a Praça Barão do Campo Belo em um dia de recreação contra a pedofilia

Vassouras – Famílias de diversas localidades da cidade atenderam ao chamado da Corrida Federal kids, de combate à pedofilia, realizada nesse domingo, dia 16, na Praça Barão de Campo Belo, em Vassouras. Mais de mil inscritos – país ou responsáveis e filhos – participaram das corridas, com modalidades de distância de acordo com as idades dos pequenos.

A manhã de atividade ofertou ainda inúmeras atrações para todas as idades contação de história, ponto de leitura, games, realidade virtual, cama elástica, chute ao gol, tabela de basquete, kit voleibol, badminton, futmesa xadrez e tênis de mesa gigante, além de óculos de realidade virtual.

O prefeito Severino Dias e a vice- prefeita, Rosi Silva, falaram sobre a importância dos pais se manterem atentos ao dia a dia dos filhos e enfatizaram que a união familiar é imprescindível na educação dos pequenos.

A técnica de enfermagem, Luciene Souza, que participou da corrida ao lado do filho de 15 anos, reforçou a importância do evento com foco na orientação dos pais para ficarem atentos aos possíveis casos de abuso infantil.

“Na minha área, geralmente, nos deparamos com situações como estas, muitas das vezes, o crime é cometido por um familiar. Na minha opinião o que ajuda muito é a conversa aberta, entre pais e filhos, explicando o que é o abuso e deixando claro que o carinho não pode ser confundindo com invasão da intimidade da criança”, ressaltou.



REALIDADE

Apenas 10% dos casos de abuso e pedofilia chegam ao conhecimento da polícia. E mais: 70% dos casos ocorrem dentro de casa e em 85% dos crimes, o abusador conhece a criança e participa do convívio familiar da vítima.

E para mudar esta estatística alarmante, segundo o presidente do Instituto Federal Kids, Cleyton Bezerra, uma das estratégias é a informação e orientação de pais e filhos sobre o abuso infantil e pedofilia.

“Eventos como estes são de fundamental importância para que nossas famílias tenham um olhar mais cuidadoso, seja com amigo, parente, vizinho, entre outros, sempre atentos a tudo e todos”, completou.



CORRIDA

Os percursos da Corrida Federal Kids foram estabelecidos de acordo com a idade da criança. Os primeiros a correrem foram os pequenos com idades de 0 a 8 anos, com trajeto de 400 metros.

Em seguida, largaram crianças com idades de 9 a 11 anos, com percurso de 600 metros, e o fechamento ficou por conta da corrida dos jovens com faixa etária de 12 a 14 anos, que percorreram a distância de 800 metros.

Todos os participantes receberam medalhas e kit corrida, com camisa, sacola e elástico.