Matéria publicada em 3 de abril de 2021, 08:07 horas

Sul Fluminense e Rio – O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems RJ) está coordenando, junto aos gestores municipais e técnicos de saúde fluminenses, uma ação de abastecimento com os 22 medicamentos que compõem o “Kit Intubação”, negociados diretamente com a indústria, de maneira tripartite (município, estado e governo federal), após flexibilização pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC 484 ANVISA).

A iniciativa prevê a convocação para que os secretários municipais de saúde preencham um formulário, disponível no site do Cosems RJ, para repassar informações sobre o estoque e o consumo dos medicamentos em seus municípios..

“O cadastro inclui medicamentos utilizados nas unidades que estejam intubando pacientes em caráter de emergência, como UBSs, UPAs, Prontos Atendimentos Municipais, HPPs, SAMUs, e outros Hospitais que não estejam inseridas no Plano Estadual de Contingência”, explica Rodrigo Oliveira, presidente do Cosems RJ e secretário municipal de saúde de Niterói.

Estas unidades serão incluídas na estratégia de distribuição aos hospitais que integram o Plano de Contingência Estadual, elaborado pela Secretaria de Estado e Saúde (SES RJ) em parceria com o Cosems RJ, que já recebem este material desde agosto de 2020. Esta ação foi pactuada com a Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, da Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saúde (SES RJ) e trata de “Recomendação para Superação Urgente da Crise de Desabastecimento dos Medicamentos usados na intubação Orotraqueal no Estado do Rio de Janeiro”. A distribuição será efetuada semanalmente, enquanto perdurar a crise de abastecimento.