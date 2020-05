‘CPI da Injeção’ considera depoimento de Paulinho do Raio X insatisfatório

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 16:13 horas

Colegiado convocar o parlamentar a depor novamente; parlamentar afastado afirma que se sentiu mal quando vídeos da prisão foram exibidos

Volta Redonda – O vereador afastado Paulinho do Raio X prestou depoimento aos integrantes da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), presidida por Rodrigo Furtado. O depoimento ocorreu na sede da CDL, no Aterrado. Paulinho deixou o prédio da CDL sem dar declarações à Imprensa. No entanto, os integrantes da ‘CPI da Injeção’ falaram sobre a declaração prestada pelo vereador afastado. Segundo eles, Paulinho leu um relatório extenso, contando detalhes de todo o seu mandato e fazendo algumas alegações sobre as acusações de quebra de decoro parlamentar. No entanto, quando os integrantes da CPI quiseram confrontar seu depoimento com os vídeos da sua prisão, Paulinho alegou estar se sentindo mal e encerrou sua participação.

Com isso, os integrantes da CPI consideraram insatisfatório o depoimento e já se dispuseram a convocá-lo novamente, tão logo termine o prazo do atestado médico que ele apresentou para justificar sua ausência no depoimento original, em 14 de abril.

– O atestado que ele apresentou para depor hoje (segunda-feira, 11 de maio) só valia para resta data. Portanto, vamos aguardar o fim do prazo do atestado original para que ele possa confrontar suas alegações com o que está nos vídeos – disse Rodrigo Furtado, o presidente da CPI.

Paulinho é suspeito de tentar extorquir o prefeito Samuca Silva para evitar a votação de pedidos de impeachment na Câmara Municipal. Ele negou que tivesse mencionado nomes de outros parlamentares para o prefeito, assim como disse que não fez pedido de dinheiro.

Depoimento

Segundo Paulinho, a “injeção” a que ele se refere no vídeo seria de apoio político, com o prefeito colocando em prática alguns projetos de lei de autoria dele, que foram aprovados pela Câmara. Sobre o nome “Carlinhos”, que aparece em uma das conversas, o vereador afastado dizze que estava falando sobre um potencial candidato a vereador numa nominata que ele estava montando. Ele também disse não se lembrar mais quem é esse “Carlinhos”.

O vereador também afirmou que o início das conversas com o prefeito não foi pensando em dinheiro. Segundo os integrantes da CPI, Paulino disse que estava preocupado com a possibilidade de não conseguir espaço em nenhum partido, e de não poder montar nominata para concorrer à reeleição, e que suas conversas com o prefeito se davam em torno desse tema.

Sem conclusão

O vereador Sidney Dinho, relator da ‘CPI da Injeção’, afirmou que ainda não é possível concluir os trabalhos e apresentar o relatório final:

– Seria leviano fazer juízo de valor agora, já que não foi possível confrontar as alegações dele com o que está nos vídeos. No entanto, ele se dispôs a voltar e prestar novo depoimento- disse Dinho, que considerou que a declaração mais importante do vereador afastado foi quando ele afirmou que não há qualquer participação do vereador Carlinhos Santana ou do presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria, o Neném, nos pedidos ao prefeito.