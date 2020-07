Cursos da área de Saúde do UniFoa voltam ter aulas práticas presenciais

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 11:25 horas

Volta Redonda – As aulas práticas e estágios dos cursos da área de Saúde, do ensino médio e universitário, estão autorizadas a retornar, por determinação do juiz da 6ª Vara Cível de Volta Redonda, André Aiex. O pedido foi feito pelo prefeito Samuca Silva, com aval do MP e da própria instituição de ensino há quase um mês – em 20 de junho. Tanto prefeitura, quanto MP destacaram a importância da formação de profissionais de Saúde neste período de pandemia. O retorno às aulas e estágios depende apenas do prefeito baixar decreto regulamentando a decisão.

Veja a nota oficial do centro universitário sobre o assunto

NOTA OFICIAL XI – FUNDAÇÃO OSWALDO ARANHA – 10-07-2020