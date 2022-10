Dança das cadeiras: Três delegacias da região têm troca de comando

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 10:45 horas

Sul Fluminense – O delegado Ronaldo Aparecido que era titular da 89ª DP (Resende), foi transferido para 91ª DP (Valença). A informação foi publicada ontem (18) no Boletim Interno da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

No lugar de Ronaldo, ficará Michel Floroschk, que comandava a 90ª DP (Barra Mansa), agora que tem como titular o delegado Flavio Almeida Narcizo foi transferido de Valença para Barra Mansa.