Dário de Paula fala sobre mudança de emissora

Radialista continua sócio da Rádio Sul Fluminense, mas seu programa passa a ser transmitido pela Sintonia do Vale

Volta Redonda – Há mais ou menos um mês, o radialista Dário de Paula anunciou que seu programa matutino sairia da rádio Sul Fluminense para a Sintonia do Vale, embora continue sendo sócio minoritário da rádio Sul Fluminense. A partir da próxima segunda-feira (03/05), a mudança se concretiza, com o Programa Dário de Paula ganhando “casa” nova. O radialista explicou, em entrevista exclusiva para o DIÁRIO DO VALE, diversos aspectos dessa mudança.

DIÁRIO DO VALE – Qual o motivo da troca de emissora, considerando que você é um dos proprietários da Sul Fluminense?

Dário de Paula – Foram 6 anos de sociedade. O único profissional do ramo sou eu. Como minoritário, fui tendo dificuldade para executar minhas tarefas profissionais. Há um ano, comecei a negociar a minha mudança de rádio. O convívio na sociedade foi ficando mais difícil e, há dois meses se deteriorou de vez. Decidi insistir com a Rádio Sintonia do Vale e o conselho aceitou as condições que apresentei. Para que o desgaste não seja maior, permaneço como sócio, mas com o programa em horário alugado em outra rádio. É importante que se diga: a Rádio Sintonia do Vale aceitou me alugar o horário.

DV – Qual sua expectativa para a nova fase do programa?

Dário – Muito boa. A Sintonia do Vale, em 98,9 FM, voltou a trabalhar com potência máxima 5 000 Watts, cobrindo com sinal claro e forte toda a região Sul do Estado RJ. Toda a minha equipe estará comigo: Sérgio Luiz, Renan Cury, Fernando Pedrosa, Silvânia Andrade, Marcelo Ferreira, Nilsinho Moura, Marialice Militão, Daniel Barreto de Carvalho, Yan Duarte Batista e Tarcísio Filho. Além disso continuarei com o professor Caio Teixeira, Boris Feldman, Tati Doss, Cláudio Nasajon e o apoio da Central de Produções do Acrísio Gonçalves.

DV – Haverá novidades no conteúdo? Ou “não se mexe em time que está ganhando”?

Dário – Sim, teremos novidades. A primeira será a participação diária do Bispo Dom Luiz Henrique. Na abertura do programa ele vai informar quais são os “Santos do dia”, quando o falar sobre as comemorações daquela data.

DV – Fale um pouco sobre sua história e a de seu programa…

Há 31 anos, no dia 20 de maio de 1990, iniciamos a trajetória do Programa Dário de Paula na extinta Rádio Stereosul-AM, a convite do Paulo Vieira, que era gerente da emissora. Três anos depois, mudamos para uma emissora FM, a 88, que pertencia a um empresário de Niterói e era administrada pela Rosalice Fernandes. Algum tempo depois, o Édson Albertassi comprou a rádio e fez questão que o programa permanecesse com o horário alugado. Durante 20 anos, mantivemos o nosso programa na 88 FM, até que resolvemos desenvolver um novo ciclo: mudamos para a Rádio Sintonia do Vale, recém adquirida pela Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda, em 2012. Permanecemos por 3 anos, até que tive a oportunidade de realizar um sonho: “me associar a um grupo para ter a minha rádio”. Mudei para a Sul Fluminense. Idealizaos uma modernização da programação e implantei uma nova filosofia, mas ao longo do tempo houve um desgaste, até que decidi voltar para a Sintonia do Vale, 98,9 FM, para onde retorno nesta segunda-feira 3 de maio, “com a graça de Deus e a bênção de Dom Luiz Henrique”.

Vou modernizar e profissionalizar a rádio, inclusive a programação evangelizadora, e incrementar o Departamento Comercial. Para tanto, contarei com o apoio da equipe, que está me recebendo de braços abertos, porque já entendeu que estou chegando para somar esforços e transformar a rádio em ótima companhia para todos os segmentos da sociedade. O novo ciclo já começou e vai dar certo!