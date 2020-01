Decretada a prisão preventiva de acusado de matar enteados em Paraty

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 08:55 horas

Paraty – A Justiça decretou, na segunda-feira (27), a prisão preventiva do companheiro da mãe das três crianças mortas em Paraty, na Costa Verde do Rio. Fernando Evangelista da Silva, de 36 anos, foi preso na última sexta-feira (24/01), quando os corpos foram encontrados na casa após um incêndio. Durante audiência na Casa de Custódia de Volta Redonda, a prisão em flagrante de Fernando foi convertida em preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Segundo o juiz Marco Aurélio Adania, há indícios suficientes de autoria do crime por parte do acusado a partir de depoimentos colhidos por policiais da 167ª DP (Paraty).

Fernando responderá pelos crimes de homicídio consumado contra as crianças (de 4, 5 e 7 anos) e tentativa de feminicídio contra a companheira e mãe das crianças, Dara Cristina de Almeida Santos Souza, além da prática de crime de incêndio. Devido à repercussão do caso e ao fato de ele ter prestado depoimento se dizendo ameaçado pelos outros presos, o magistrado determinou que Fernando fique separado dos outros internos do sistema penal.